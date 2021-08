Extreemrechts bewondert Taliban

Extreemrechtse activisten zijn in hun nopjes met de overwinning van de Taliban. Ze bewonderen de islamitische fundamentalisten die terug willen naar de middeleeuwen omdat die het ‘liberalisme’ verslagen hebben. Het begrip liberalisme staat in het Amerikaanse debat voor wat in Europa links en progressief wordt genoemd.

In de New York Times worden een aantal voorbeelden gegeven van het enthousiasme voor de gewapende groepering waarin extreemrechtse activisten zichzelf herkennen. “De Taliban is een conservatieve, religieuze kracht, de VS is goddeloos en liberaal. De nederlaag van de Amerikaanse regering in Afghanistan is onmiskenbaar een positieve ontwikkeling.” Dat wordt gezegd door de extreemrechtse activist Nick Fuentes die een bondgenoot is van ultrarechtse Republikeinse politici en commentatoren. Ook de Proud Boys, een extreemrechtse groepering die onder Trump aan status won, steken hun bewondering voor de islamitische extremisten niet onder stoelen of banken: “Ze hebben hun religie tot wet weten te verheffen en dissidenten geëxecuteerd.” Voor alle duidelijkheid, ook dat laatste zien ze als positief.

Auteur Michelle Goldberg stelt dat het niet voor het eerst is dat extreemrechts zich aan de zijde van islamitisch extremisten schaart. Ook na de aanslagen van 11 september 2001 werd in die kringen de loftrompet gestoken over de terroristen. Het verschil is dat het toen om totaal gemarginaliseerde types ging en nu om veel invloedrijkere personen die dichtbij de politiek en media staan. De afstand tussen de Taliban en uiterst rechtse politici is daarmee korter geworden.

Tucker Carlson, een ultranationalistisch dwaallicht die via Fox News de Amerikaanse opinie beïnvloedt, steunt bijvoorbeeld de gender-politiek van de Taliban. “Zij haten hun eigen mannelijkheid niet. Ze denken niet dat het giftig is. Ze houden van het patriarchaat. Sommigen van hun vrouwen doen dat ook. Dus ze krijgen het nu allemaal terug.” Om vervolgens de overwinning van de Taliban toe te schrijven aan de weerzin tegen liberalisme.

De nog extremere types zien in de Taliban een voorbeeld van hoe een relatief kleine gewapende groepering in staat is een machtige regering omver te werpen. Een plan dat ze zelf ook koesteren. Volgens Goldberg laat het zien dat opvattingen die als bizar of gestoord worden afgedaan, wel degelijk een wezenlijk gevaar kunnen gaan worden.

cc-foto: Antony Crider