Extreemrechts bezorgt 83-jarige gebroken heup bij protest tegen moskee

Jan Groot, een 83-jarige inwoner van Almere, heeft vrijdag zijn heup gebroken nadat een demonstrant van Rechts in Verzet hem omver duwde. Groot maakte bezwaar tegen het extreemrechtse protest in zijn straat: met zijn zakmes probeerde hij een spandoek met de tekst ‘Geen moskee in onze straat’ los te snijden.

Burgemeester @francweerwind moet nu ingrijpen. Gaat niet goed. Rechts in Verzet in gevecht met buurtbewoners. Dat kan echt niet! Wat mij betreft demonstreren in woonwijken nooit meer toestaan! pic.twitter.com/e0iT0ZKxAl — Hassan Buyatui (@HBuyatui) May 15, 2020

Hoewel Groot nu een plaat en een schroef in zijn heup heeft, heeft hij geen spijt van zijn actie. Aan Almere Deze Week vertelt hij:

Ik kom uit 1937 en heb de oorlog meegemaakt. In mijn klas zaten kinderen met een Jodenster op hun jas. Sommigen heb ik nooit meer teruggezien. Ik wil niet dat de geschiedenis zich herhaalt, dat het rechtse tuig weer voedingsbodem krijgt met hun haatdragende boodschap. Misschien dachten ze dat ik met mijn zakmesje agressieve bedoelingen had. Dat besefte ik me niet. Dat was niet verstandig. Het mesje is overigens in beslag genomen.

Zijn vrouw Tonny heeft geen goed woord over voor de demonstranten van Rechts in Verzet:

Waar bemoeien ze zich mee? Dit is hun straat helemaal niet. Ze komen uit het oosten van Nederland en die moskee staat hier al jaren. Daar hebben we echt nooit last van. Waarom demonstreren in een woonwijk? Doe dat bij het station of zo. Dan bereik je nog veel meer mensen ook.

De keuken van het echtpaar staat inmiddels vol bloemen en cadeaus. Jan is niet van plan om aangifte te doen tegen degene die hem verwondde. Ook zal hij zich afzijdig houden als de extreemrechtse demonstranten opnieuw naar Almere komen. “Ik loop nu met een rollator en moet twee maanden revalideren. We zijn hier best emotioneel onder. Ik ben er wel klaar mee nu.”