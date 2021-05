Extreemrechts gevaar bereikt recordhoogte in Duitsland

Extreemrechtse misdaden in Duitsland zijn het afgelopen jaar met een recordaantal gestegen en vormen de grootste bedreiging voor de stabiliteit van het land. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer laten weten. Vorig jaar kampte Duitsland met zo’n 24.000 extreemrechts-geïnspireerde misdaden, een stijging van 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor en de grootste stijging sinds die statistieken in 2001 werden vastgelegd.

De misdaden variëren van het tonen van nazi-symbolen en het maken van antisemitische opmerkingen, tot fysiek geweld en moord. De daders hadden het overwegend gemunt om immigranten, vluchtelingen en zwarte mensen. Daarnaast was er een scherpe toename te zien van anti-Aziatisch geweld, gekoppeld aan de coronapandemie. Het antisemitisme, op zichzelf met 16 procent toegenomen, was vorig jaar hoofdzakelijk online terug te vinden. ‘Dat is zowel alarmerend, maar gezien de context van onze geschiedenis, ook intens schaamtevol,’ aldus Seehofer.

Volgens de minister laten de cijfers zien dat waar hij vanaf het begin van zijn ambtsperiode voor waarschuwde, werkelijkheid is geworden: ‘Dat rechts-extremisme het grootste gevaar voor de veiligheid van ons land is, aangezien het gros van de racistische misdaden door mensen uit deze groep wordt uitgevoerd.’

Seehofer zei ook dat extreemrechts geweld ‘een spoor van bloed’ heeft achtergelaten door heel Duitsland. Daarbij haalde hij de moord aan op Christendemocratische politicus Walter Lübcke, die vanwege zijn pro-immigratiestandpunten doodgeschoten werd door een neonazi in 2019. En de racistische aanslag in Hanau vorig jaar, waarbij een rechtsextremist negen jonge mensen met een migrantenachtergrond vermoordde. In 2020 waren er 49 racistische incidenten meer dan in het vorige recordjaar 2016, toen Duitsland een miljoen vluchtelingen binnen de grenzen verwelkomde.

De cijfers van de Duitse inlichtingendienst volgen krap een week na het jaarrapport van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD. Ook daarin wordt met klem gewaarschuwd voor de toename van extreemrechtse activiteit. Volgens de AIVD is een aanslag uit rechtsextremistische hoek zeer aannemelijk.

cc-foto: erich_rg

