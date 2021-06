Extreemrechts verliest bij Franse verkiezingen

Er is ook goed nieuws uit Europa. Het extreemrechtse Rassemblement National (RN), het voormalige Front National van Marine Le Pen, heeft een zware nederlaag geleden bij de Franse regionale verkiezingen. Ze had een dringend beroep gedaan op haar kiezers om in de tweede ronde van de verkiezingen naar de stembus te komen maar die gaven daar geen gehoor aan of stemden op een andere partij. De opkomst bedroeg slechts 35 procent. Le Pen behaalde circa 20 procent van de stemmen en slaagde er in geen enkele van de 18 regio’s in te winnen, ook niet in het zuiden van het land waar de partij een grote aanhang heeft of had. Door samenwerking van linkse partijen werd voorkomen dat de partij van Le Pen daar aan de macht komt.

Grote concurrent voor Le Pen is de rechtse Xavier Bertrand van Les Républicains. De oud-minister van Volksgezondheid behaalde in Noord-Frankrijk de overwinning. Verwacht wordt dat hij zich kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Daarmee krijgt niet alleen Le Pen maar ook Macron een geducht tegenstander.

NRC schrijft:

Links houdt, met landelijk gezien 35 procent van de stemmen, behoorlijk stand: de socialisten behouden de vijf regio’s die zij al bestuurden, al dan niet in combinatie met de groene partij EELV. De partij van Macron, La République en marche (LREM), werd afgestraft. Die had gehoopt een verschil te kunnen maken door een aantal bekende namen naar de regio’s te sturen, maar behaalde landelijk slechts 6,4 procent van de stemmen. De partij haalde geen enkele regio binnen. Zelfs in die regio’s waar de LREM de eerste ronde overleefde, bungelde de partij onderaan en zag ze zich genoodzaakt zijn aanhang op te roepen voor de kandidaat van de Republikeinen te stemmen.

Grote ster ter linker zijde is Carole Delga, voormalig bewindspersoon voor onder meer Handel.

De VRT meldt:

Maar ook de socialisten van de PS deden het – vaak met de steun van de groenen en andere linkse partijen – beter dan verwacht. Dat was vooral het geval in het zuidwesten van het land. Carole Delga van de PS haalde in de regio Occitanie zelfs 58 procent, de sterkste score van alle kandidaten. In sommige regio’s, zoals in Bretagne, is nog niet alles gezegd. Daar haalde links niet genoeg stemmen om alleen te kunnen regeren. De PS zal dus op zoek moeten gaan naar een partner, tijdens een “derde ronde”. Gewoon, onderhandelingen dus met andere partijen om een coalitie te vormen.

Overigens is het lastig om uit de uitslag meer te halen dan de uitslag voor regionale verkiezingen, vanwege de lage opkomst, het specifieke karakter en het feit dat de Franse politieke verdeeldheid bijna net zo ingewikkeld is als de Nederlandse.