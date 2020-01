Extreemrechtse blog Voice of Europe kapt ermee

De alternatieve nieuwswebsite Voice of Europe laat in een verklaring weten te stoppen met het publiceren van berichten. Waarom de website stopt met zijn extreem-rechtse uitingen is niet bekend gemaakt.

De omstreden fake news site werd gerund door Nederlanders. Volgens De Groene Amsterdammer is ondernemer Erik De Vlieger de financier en oprichter van de website, hoewel hij dit nooit publiekelijk heeft bevestigd. Voice of Europe heeft geen ‘over ons’ pagina, maar volgens hun profielinformatie op Twitter beschrijven ze zichzelf als een “Conservatief nieuwsnetwerk dat u het laatste nieuws, ongecensureerde artikelen en onmisbare video’s levert.”

France: Nativity play in Toulouse attacked by far-left, anti-Christian mob https://t.co/5c1mFUzhg7 pic.twitter.com/tQlIdNkYtQ — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 24, 2019

Voice of Europe valt in de categorie desinformatie: het neemt veelvuldig berichten uit Europese media over en framet die op een misleidende manier. Zo werd een bericht uit De Telegraaf over een steekpartij in een Amsterdamse metro overgenomen met één belangrijk verschil: waar de krant niets schrijft over de achtergrond van de dader, insinueert Voice of Europe dat dit moedwillig wordt achtergehouden door autoriteiten. Voice of Europe gebruikt vaak bronnen die feit en fictie mengen zoals Breitbart, Daily Mail, Gatestone Institute en Sputnik News.

Best read ever on Voice of Europe; https://t.co/1COLwiZS8N — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 24, 2019

Russische trollen delen de berichten van Voice of Europe veelvuldig. Dat blijkt uit onderzoek van Hamilton 68, een Amerikaans team dat het Twitter-gedrag van Kremlin-accounts analyseert.

De laatste vijf jaar hebben Russische mediabedrijven sterk uitgebreid met Sputnik en diverse kleine nieuwssites die zijn verdeeld over Europa, ook in Hilversum. Dat blijkt uit papieren van de Kamer van Koophandel. De aandelen van Media Capital zijn in handen van een overheidsbedrijf gevestigd in Moskou. Dat bedrijf valt weer onder de Russische staatsomroep Rossiva Segodnya, waar ook Russia Today en Sputnik onder vallen. De man die Media Capital destijds inschreef bij de Kamer van Koophandel is Michael Thomas Gordon. Gordon is de toenmalige directeur van Sputnik Londen.