Extreemrechtse Bolsonaro lanceert campagne tegen bestrijding coronavirus

Onder de hashtag #oBrasilNãoPodeParar (Brazilië kan niet stoppen) is de extreemrechtse president Jair Bolsonaro een campagne gestart tegen het sociaal afstandhouden en andere voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Bolsonaro negeert wetenschappelijke en medische adviezen en stelt zich op het standpunt dat corona Brazilië niet kan treffen. Volgens de president kunnen Brazilianen zich baden in de stront en dan worden ze nog niet ziek, zo blufte hij tegen media. Hij doet de gevreesde ziekte af als een “griepje” dat alleen gevaarlijk is voor ouderen. “We moeten naar terug de realiteit.”

Bolsonaro gaat daarmee in tegen de maatregelen die lagere overheden hebben genomen om de bevolking te beschermen. Hij vreest een economische terugval en wil dat de scholen openblijven. Een tv-spot moet de bevolking overtuigen dat ze gewoon hun dagelijkse gang moeten gaan. In de beelden is nergens een voorzorgsmaatregel zichtbaar.

Bolsonaro verkondigt ook het door geen enkel bewijs ondersteunde verhaal dat het virus mogelijk al eerder in Brazilië is geweest en de bevolking er immuun voor is geworden.

Nu.nl schrijft:

In het land vond deze week bijna een verdubbeling van het aantal coronabesmettingen plaats: van 1.891 naar 3.417. Tot dusver kwamen bijna honderd Brazilianen om het leven. Het merendeel van de inwoners lijkt achter de maatregelen van de regionale besturen te staan: in opiniepeilingen neemt de populariteit van Bolsonaro sterk af.

De Braziliaanse krant Folha de São Paulo meldt een explosieve stijging in het aantal ziekenhuisopnames. Ook voormalige medestanders beginnen Bolsonaro te bekritiseren. De president houdt zich alleen maar bezig met zijn herverkiezing en geeft geen leiding om het land te beschermen tegen de gevolgen voor de volksgezondheid, luidt de kritiek. In een open brief hebben gouverneurs aangekondigd dat ze het beleid van Bolsonaro zullen negeren.