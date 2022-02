Extreemrechtse complotartsen lopen binnen dankzij ivermectine

Ivermectine is een prima middel als je schurft hebt, maar coronapatiënten hebben er helemaal niets aan, blijkt uit onderzoek na onderzoek. Sterker nog: bij een te hoge dosering kunnen de bijwerkingen van ivermectine gevaarlijk zijn. Corona-ontkenners en antivaxxers zweren niettemin bij het medicijn.

Voor de pandemie begon werd ivermectine in de Verenigde Staten 3.600 keer per week voorgeschreven. Inmiddels gaat het om een veelvoud daarvan. In de week nadat het medicijn werd behandeld in de podcast van Joe Rogan werden er maar liefst 88.000 recepten uitgeschreven.

Maar welke artsen geven hun patiënten een middel dat helemaal niet werkt? NPR kwam uit bij America’s Frontline Doctors, een organisatie die wordt geleid door antivaxxer Simone Gold, een arts die wordt vervolgd vanwege haar betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool in januari vorig jaar.

Uit gehackte gegevens van America’s Frontline Doctors blijkt dat de organisatie vermoedelijk miljoenen verdient met het voorschrijven van ivermectine. Daartoe werkt de antivax-club samen met Kathleen Ann Cullen.

Cullen raakte haar dokterslicentie in de staat Alabama kwijt na onderzoek waaruit bleek dat ze de patiënten aan wie ze medicijnen en testen voorschreef, nooit had onderzocht. Zo kwam onder meer aan het licht dat ze onderzoeken voor prostaatkanker voorschreef aan vrouwelijke patiënten.

In North Carolina en Florida mag Cullen nog altijd actief blijven als arts. Vanuit die laatste staat schrijft ze op grote schaal ivermectine voor aan corona-ontkenners die besmet raken. De enige die daar beter van wordt is Cullen zelf. Die verdient er goudgeld mee.

Afbeelding: screenshot Facebook-video