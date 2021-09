Extreemrechtse complotdenker wenste Covid, maar heeft nu spijt: ‘Zoveel pijn’

De extreemrechtse, moslimhatende, complotdenker en Trump-fanaat Laura Loomer hoopte nog eens Covid-19 te krijgen, zodat ze de hele wereld kon laten zien dat het niets voorstelde. Nu is Loomer besmet, doodziek en vraagt ze mensen voor haar te bidden: ‘Ik heb zoveel pijn’.

In december vorig jaar pochte ze op de het in extreemrechtse kringen populaire sociale netwerk Parler:

Ik hoop dat ik COVID krijg zodat ik mensen kan bewijzen dat ik voedselvergiftigingen heb opgelopen die ernstiger en gevaarlijker zijn dan dit opgeklopte virus. Heb je wel eens bedorven fajita’s gegeten? Daar ga je sneller aan dood dan aan COVID.

Spoel door naar september 2021 en Loomer zou ongetwijfeld heel wat over hebben om haar besmetting om te ruilen voor een bord bedorven Mexicaans eten. Ze laat op het pro-Trump sociale netwerk Gettr weten inmiddels besmet te zijn. Het begon met ‘koorts, rillingen, een loopneus, zere keel, misselijkheid en ernstige pijnen’, maar inmiddels voelt het volgens Loomer alsof ze is aangereden door een bus.

Echt veel wijzer is ze overigens niet geworden. Loomer is nog steeds zeer fel gekant tegen coronavaccins en is nog steeds niet van plan die in de toekomst wel te nemen. In plaats daarvan is ze direct gestart met een kuur van allerhande experimentele middelen die of niet bewezen werken, of zelfs worden afgeraden, waaronder het door haar grote voorbeeld Trump veelvuldig geprezen hydroxychloroquine. Ook gaat ze stug door met het verspreiden van complottheorieën over een geheime overheidsagenda achter de vaccins.

Loomer is een populair figuur in extreemrechtse kringen. Ook oud-president Trump roemde haar met grote regelmaat. Vorig jaar deed ze tevergeefs een poging verkozen te worden tot het Huis van Afgevaardigden. Ze is van de meeste sociale media verbannen vanwege haar extreme moslimhaat, en ook taxibedrijven Uber en Lyft weigeren haar nog te vervoeren. In juni van dit jaar werd ze verwijderd van een congres over cryptovaluta, nadat ze vanuit het publiek tegen Twitter-oprichter Jack Dorsey begon te schreeuwen over haar verbanning van zijn platform (zie foto).