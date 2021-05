Extreemrechtse Conings-copycat opgepakt na bedreigen Marc Van Ranst

In België is een rechtsextremist aangehouden wegens het bedreigen van viroloog Marc Van Ranst. Volgens Vlaamse media lijkt het erop dat de 50-jarige K.J. de uitlatingen en gedragingen van de nog altijd voortvluchtige extreemrechtse militair Jürgen Konings probeerde na te doen.

Maandag verdween de rechtsextremist een tijdlang spoorloos nadat hij bedreigingen had geuit tegen Van Ranst, zijn vrienden en familie maakten daar uiteindelijk melding van. Hij werd teruggevonden bij het graf van zijn moeder. Ook Conings bezocht het graf van zijn eigen moeder voor hij verdween, daar liet hij zijn onderscheidingen achter.

Op sociale media plaatste K.J. dit jaar nog foto’s van wapens met daarbij teksten als ‘Vecht voor dat wat je dierbaar is’, of ‘Ons verdrukken zal niet lukken, we zullen verder oprukken’. K.J. heeft ook een profiel op het Russische sociale netwerk VK, daarop heeft hij afbeeldingen van Adolf Hitler geplaatst met daarbij de tekst ‘Kill all the muslims’. Afgelopen weekend nam hij deel aan de publieke steunbetuiging aan Jürgen Konings.

K.J. was al langer in beeld bij de Belgische inlichtingendiensten. Hij onderhield banden met extreemrechtse organisaties en liet zich enkele jaren geleden voor het Antwerpse stadhuis fotograferen terwijl hij de in Duitsland verboden Kühnengruß uitbracht, een nazigroet waarbij de arm gestrekt wordt en drie vingers de letter W van Weerstand vormen.

Van Conings zelf ontbreekt vooralsnog elk spoor. Extremist en sekteleider Willem Engel insinueert via Twitter dat hij Conings gesproken heeft in een bericht aan Van Ranst. Die is daar – opnieuw – niet van onder de indruk.