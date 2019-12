Extreemrechtse regeringsleider Oostenrijk gamede op kosten partij

Financieel gerommel is geen uitzondering bij populistische partijen maar in Oostenrijk kwam wel een heel aparte malversatie aan het licht. Heinz-Christian Strache, de extreemrechtse vicekanselier van Oostenrijk die eerder dit jaar moest aftreden vanwege een omkoopschandaal, blijkt ook duizenden euro’s partijgeld te hebben gespendeerd aan gamen. Strache, indertijd partijleider, speelde op zijn smartfoon lange tijd de game Clash of Clans en verspeelde daarmee bedragen tot 3000 euro per maand. De kosten liet hij voor rekening van zijn partij, de FPÖ, komen.

De gameverslaving wordt vermeld in een rapport van een anonieme advocaat dat al in 2015 bij de Oostenrijkse politie werd ingediend. Strache raakte eerder dit jaar in opspraak door een undercover video waarin hij op Ibiza werd verleid tot corrupte praktijken door een Russische vrouw.

Schon 2015 kam Ibiza-Anwalt M. mit Spesen-, Mandatskauf- und Drogen/Vorwürfen gegen Strache zum Bundeskriminalamt. Ermittelt wurde nicht, weil M. in der Folge nichts mehr sagte.

Jetzt will @steffi_krisper wissen, warum der Sache nicht nachgegangen wurde. https://t.co/70AlqmdNPI pic.twitter.com/N0g02f5j6R — Georg Renner (@georg_renner) December 21, 2019

Na de onthulling van het Ibiza-schandaal viel de regering waar de FPÖ deel van uitmaakte en moesten er verkiezingen uitgeschreven worden. In oktober trok Strache zich uiteindelijk terug uit de politiek. De gamekosten zijn volgens hem per ongeluk in rekening gebracht door gebruik te maken van de credit card van de partij. Hij zou het geld terugbetaald hebben. In het gratis te downloaden Clash of Clans, waarbij een stad gebouwd moet worden, kunnen spelers aankopen tot meer dan 100 euro doen.

cc-foto: Themeplus