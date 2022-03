Extreemrechtse Sid Lukkassen niet welkom in café van Douwe Bob

De extreemrechtse publicist en kandidaat-raadslid voor Forum voor Democratie Sid Lukkassen is niet welkom in de horecazaak van zanger Douwe Bob. Lukkassen zou in de bar in Amsterdam zijn nieuwe boek presenteren, maar inmiddels heeft Douwe Bob zich in de denkbeelden van de extreemrechtse filosoof verdiept en wil hij niets meer met Lukkassen te maken hebben.

Ik wil graag een gezond horecabedrijf runnen waar iedereen zich welkom zou moeten voelen maar had me echter niet verdiept in het werk van Mr. Lukassen. Nu ik dat wel heb gedaan, zal de boekpresentatie niet plaatsvinden in mijn tent. Dit krijg ik niet verkocht aan mezelf.

Excuses. https://t.co/VIcqJxQw1A — Douwe Bob (@douwe_bob) March 7, 2022

Op Twitter schrijft Douwe Bob graag een horecabedrijf te runnen ‘waar iedereen zich welkom zou moeten voelen’, maar zit daar wel een grens aan, een die stopt bij het gedachtegoed van Lukkassen. ‘Dit krijg ik niet verkocht aan mezelf,’ aldus de zanger.

Lukkassen staat in Arnhem op de twee plaats van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Naast zijn racisme, bleek Lukkassen in 2020 ook te fantaseren over geweld tegen politieke tegenstanders. Dit weekend nog jubelde Forumleider Thierry Baudet dat Douwe Bob gastheer zou zijn van het extreemrechtse boekenfeestje. Wellicht was de openlijke antisemiet Baudet in de veronderstelling dat hij in Douwe Bob een medestander zou vinden, aangezien deze zich een uitgesproken tegenstander van de coronamaatregelen had getoond.