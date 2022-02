Extreemrechtse Zemmour voert vuile online oorlog, ontdekt undercover-journalist

Éric Zemmour, de extreemrechtse Franse presidentskandidaat, maakt voor zijn campagne gebruik van een geheime online campagne met een schaduwleger. Dat ontdekte journalist Vincent Bresson die meer dan drie maanden undercover ging als vrijwilliger bij Zemmour.

Het schaduwleger bestaat uit honderden vrijwilligers die lid worden van allerhande Facebook-groepen: voor voetbalclubs, antivaxxers en muziekfans. Daar plaatsen ze berichten waarin ze Zemmour aanprijzen. De aanhangers van de rechts-radicale kandidaat krijgen regelmatig de opdracht om op Twitter pro-Zemmour-hashtags te delen. Op die manier probeert de campagne de indruk te wekken dat de rechts-radicaal een grote aanhang heeft. Volgens de peilingen zou hij de tweede ronde van de verkiezingen nu niet halen.

Ook is er een campagne-eenheid, WikiZédia geheten, die lemma’s van de online encyclopedie aanpast. Vrijwilligers plaatsen Zemmour op Wikipedia in een gunstig daglicht. Een Zemmour-aanhanger ging er zelfs toe over om twijfel te zaaien over de verantwoordelijkheid voor de vervolging van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zemmour meent ten onrechte dat het collaborerende Vichy-regime de joden probeerde te redden.

De rechtsextremistische presidentskandidaat ontkent dat hij racist is, maar is wel al twee keer voor racisme veroordeeld. Zijn campagnemedewerkers bezondigen zich ook aan alledaags racisme. Hooggeplaatste campagnemedewerkers en vrijwilligers spreken regelmatig denigrerend over moslims en mensen van kleur. Zemmour hangt de extreemrechtse Grand Remplacement-complottheorie aan. Volgens deze theorie bestaat er een plan om de witte Europese bevolking te vervangen door moslims.