Extreme hitte legt toeristenoorden rond Middellandse Zee in de as

Toeristen in de omgeving van het Turkse Bodrum zijn in allerijl geëvacueerd wegens snel uitbreidende bosbranden. Het vuur dreigt de hotels in de populaire badplaats in de as te leggen. Particuliere bootbezitters bundelden hun krachten met de Turkse kustwacht om zo veel mogelijk mensen via het water weg te krijgen van de vlammenzee. Op sociale media is te zien hoe vakantiegangers er met hun haastig gepakte koffers vandoor gaan, terwijl op de achtergrond de bergen achter dikke rook verdwijnen.

De branden, ruim honderd verspreid over vijf provincies, zijn grotendeels ontstaan als gevolg van een hittegolf die gepaard ging met stevige wind. Volgens president Erdogan is in elk geval een van de bosbranden aangestoken door kinderen. Turkije heeft dertien blusvliegtuigen ingezet, een deel daarvan ter beschikking gesteld door Oekraïne, Rusland, Azerbeidzjan en Iran. Tot nu toe kwamen zeker zes mensen om het leven.

Het Middellandse Zeegebied wordt momenteel geteisterd door extreme hittegolven. Behalve in Turkije zijn ook hevige bosbranden uitgebroken op Sicilië waar een derde van de bijna achthonderd Italiaanse blusoperaties van het afgelopen jaar deze week plaatsvonden. Eerder deze week werd ook het eiland Sardinië al geteisterd door het vuur. En ook in Griekenland wordt inmiddels gesproken van een historische hittegolf. In onder meer delen van het schiereiland Peloponnesos en de omgeving van Athene zijn mensen geëvacueerd vanwege de branden. De verwachting is dat de komende weken de temperatuur in Griekenland kan oplopen tot zo’n 46 graden.