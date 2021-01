Extreme sneeuwval Spanje brengt coronazorg ernstig in gevaar

In delen van Spanje, waaronder hoofdstad Madrid, is de afgelopen dagen extreem veel sneeuw gevallen. Op sommige plekken tot wel meer dan 50 centimeter. Sociale media stromen vol met beelden van sneeuwpret, maar voor onder meer veel zorgmedewerkers is de hevige sneeuwval een absolute ramp. Doordat wegverkeer vrijwel onmogelijk is geworden, leggen sommigen een urenlange tocht te voet af om het ziekenhuis te bereiken om de coronapandemie te lijf te gaan.

Vrijdag bereikte storm Filomena Spanje met daarmee de hevigste sneeuwval in ruim vijftig jaar. Het openbare leven in Madrid, toch al ernstig gehavend als gevolg van de coronacrisis, is vrijwel stil komen te liggen. De ziekenhuizen die al grote moeite hebben overeind te blijven onder het hoge aantal coronapatiënten, kampt nu door de sneeuwstorm met extra uitval van medewerkers die niet of niet op tijd het ziekenhuis kunnen bereiken. Zorgmedewerkers die er wel zijn draaien dubbele en soms driedubbele diensten om ervoor te zorgen dat de zorg blijft draaien. Ten minste één Madrileens ziekenhuis heeft de sportzaal ingericht als logeerzaal voor medewerkers die vanwege het weer niet meer naar huis kunnen.

Een van de zorgmedewerkers die tot het uiterste gaat om zijn werk te blijven doen, is assistent verpleegkundige Raúl Alcojor. Dit weekend legde hij 14 kilometer te voet af om zijn werk in het ziekenhuis aan de rand van Madrid te bereiken. ‘Moreel gezien kon ik niet thuisblijven’, liet Alcojor weten, wijzend op collega’s die al meer dan 24 uur in touw waren. Als gevolg van de hoge sneeuw en de omgevallen bomen onderweg deed hij bijna 2,5 uur over zijn tocht. En met hem nog vele andere zorgmedewerkers. Verpleegkundigen delen op sociale media filmpjes van hun barre tochten door het extreme winterweer om de ziekenhuizen te bereiken.

Desde Boadilla al Hospital Puerta de Hierro andando. Nuestra enfermera que solo piensa en dar un relevo a sus compañeras.

Alucinante.#SomosPuertadeHierro#orgullo #filomena pic.twitter.com/vtP7Sr77lI — Paz Maese (@pmaese) January 9, 2021

Ellos Enfermeros Paco&Mónica, 22km caminando bajo la nieve para llegar al relevo en la #UCI del Hospital 12 de Octubre!!! Sois únicos. Gracias a todos los #sanitarios que hoy trabajáis sin descanso. #somosd12 #intensivos #gracias #NevadaEnMadrid #hospital pic.twitter.com/8HHVQhV7pN — Dely (@maraquinta) January 9, 2021

Maandag leek de storm te zijn gaan liggen. Veel Madrilenen helpen de straten naar de ziekenhuizen sneeuwvrij te maken met alles wat ze voorhanden hebben, van bezems tot zelfs koekenpannen. De Spaanse overheid heeft toegezegd politie-escortes in te stellen om ervoor te zorgen dat er geen tekort ontstaat aan Covid-vaccins of voedsel. Tegelijkertijd hebben supermarkten te maken met grote tekorten die doen denken aan de eerste coronagolf, nu mensen vanwege het strenge weer zijn gaan hamsteren. Onder andere de schappen met wc-papier zijn op veel plekken weer leeg.

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska heeft ondertussen gewaarschuwd dat het gevaar nog niet geweken is. Het meteorologisch instituut heeft gewaarschuwd dat er een extreem koudefront op weg naar Spanje is, die alle gevallen sneeuw kan veranderen in ijs met alle extra gevaren van dien.

Voor veel Spanjaarden is de sneeuw ook een welkome afleiding gebleken na maanden coronacrisis. Op de Gran Via in Madrid, een van de grootste winkelstraten van de stad, brak dit weekend een spontaan, massaal sneeuwballengevecht uit.