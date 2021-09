Extremisten bedreigen horeca vanwege controle coronapas

Geradicaliseerde coronapasweigeraars dreigen restaurants en cafés in brand te steken. Dat blijkt uit meldingen van verontruste ondernemers bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN), schrijft het AD. Mark Haagen, afdelingsvoorzitter bij KHN, maakt zich desondanks weinig zorgen, vertelt hij aan de krant.

,,Het is gelukkig een minderheid, maar het is wel aan de orde.” Haagen vermoedt dat het handhaven van de coronapas wel los zal lopen. ,,We moeten dit als horeca doen. Het is niet leuk en ook lastig als je werkt in de gastvrijheidssector, maar ik denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend.”

Horecaondernemers die geen controles uitvoeren, lopen het risico op een boete of zelfs sluiting. Hoe streng er wordt gecontroleerd verschilt van plaats tot plaats. Zo heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema aangekondigd dat zij alleen wil ingrijpen bij excessen. Als restaurants en cafés klanten steekproefsgewijs controleren is dat in de hoofdstad voldoende.