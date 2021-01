Extremisten Farmers Defence Force intimideren familie Bennie Jolink

Extremistische boeren van Farmers Defence Force (FDF) hebben zanger Bennie Jolink thuis opgezocht omdat ze het niet eens waren met uitspraken van de Normaal-zanger. Dat gebeurde afgelopen dinsdag, zo meldt Omroep Gelderland. Jolink zelf was op dat moment niet thuis, maar zijn familieleden wel en die voelden zich ernstig geïntimideerd.

De boeren zijn boos vanwege interviews van Jolink in onder meer De Gelderlander. Daarin zegt hij bijvoorbeeld:

Ik ben niet blij met de weg die Farmers Defence Force is ingeslagen. Dat ze rondrijden met doodskisten met de namen van Jesse Klaver en Rob Jetten erop, daar ben ik een rabiate tegenstander van. De boeren hebben al vijanden genoeg, ze moeten er geen nieuwe bijmaken. Daarbij: het stikstofdossier is wel degelijk een groot probleem, waar de hele wereld last van heeft. De boeren hadden er verstandiger aan gedaan zelf met een plan te komen om de uitstoot te verminderen.