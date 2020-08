Extremisten Farmers Defence Force willen Kamerleden thuis opzoeken

De extremistische boeren van de Farmers Defence Force (FDF) zijn van plan Kamerleden op hun thuisadressen te intimideren. Dat meldt het AD. De boeren proberen op die manier hun eisen rond de nieuwe veevoedermaatregelen door te drukken.

De plannen over de verregaande intimidatie van Kamerleden gaan rond in een appgroep van FDF met daarbij de waarschuwing dat het bericht geheim moet worden gehouden en niet mag worden gedeeld. Dat is alvast mislukt. Tegenover AD laat een van de FDF-leden weten: ‘Ik kan er verder niets over zeggen. Maar ik kan niet ontkennen dat het voorstel is gedaan.’

Politici laten weten niet te spreken te zijn over het dreigement van de boeren. Zo vindt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dat FDF ‘weer een grens overgaat’ en D66-leider Rob Jetten noemt de geplande actie ‘intimiderend en bedreigend’. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerema is milder en spreekt van ‘geen fraaie taferelen’.

De boeren van FDF zijn boos omdat zij per 1 september minder eiwitten aan hun veevoer mogen toevoegen, specifiek in het voer voor runderen. Op die manier moet de stikstof-uitstoot van de dieren worden verlaagd. De boeren beweren dat daarmee de gezondheid van de dieren in gevaar komt. Zondagavond blokkeerden de boeren van FDF het Mediapark in Hilversum omdat minister van Landbouw Carola Schouten daar te gast was in het tv-programma Zomergasten.

cc-foto: Gerard Stolk