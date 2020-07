Extremistische boeren voeren intimidatie op

De politie heeft in Wijster (Drenthe) tientallen boeren aangehouden. Zij blokkeerden uit protest de toegang naar afvalverwerkingsbedrijf Attero met tientallen landbouwvoertuigen en auto’s. Dat meldt de NOS. In Drenthe, Groningen en Friesland zijn demonstraties met trekkers en ander landbouwmaterieel tot in elk geval aankomende maandag verboden.

Dinsdagavond zijn boeren van de extremistische groepering Farmers Defense Force (FDF) uit de Achterhoek nog massaal naar het huis van milieudeskundige Johan Vollenbroek in Nijmegen gereden. Zo’n 130 tot 150 trekkers wilden zich voor het huis van Vollenbroek verzamelen om hem duidelijk te maken dat ze weten waar hij woont en dat ze hem verantwoordelijk houden voor de strengere stikstofregels waar zij door in moeilijkheden zeggen te komen. Vollenhove is een van de aanvechters van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De boeren bereikten het huis van de “stikstofstrijder” niet door tijdig ingrijpen van de politie.

Vollenbroek is uiteindelijk door de politie opgehaald en op eigen verzoek naar het terrein gebracht waar de boeren ook naartoe waren geleid, om vervolgens de discussie met hen aan te gaan. Meerdere politici, waaronder D66-leider Rob Jetten, spraken schande van de intimidatiepoging van de boeren gericht op Vollenbroek. De boeren zelf noemen het massaal thuis opzoeken van een burger ‘niet intimiderend’ en gerechtvaardigd. Ook wil het FDF het trekkerverbod in de drie noordelijke provincies aanvechten, omdat dit volgens hen in strijd is met het demonstratierecht.

Met 150 tractoren naar iemands huisadres om te laten zien “dat we weten waar hij woont”. Onacceptabele intimidatie. Respect dat Vollenbroek het gesprek aangaat.https://t.co/ydphgYKVbc — Rob Jetten (@RobJetten) July 7, 2020

Ondertussen waarschuwen deskundigen op het gebied van de openbare orde dat de boeren met hun extremistische acties het recht op demonstratie juist uithollen. Zo zegt universitair docent Berend Roorda van de Rijksuniversiteit Groningen tegen het Dagblad van het Noorden:

Een demonstratie mag niet worden gebruikt als dwangmiddel om de overheid of derden een andere beslissing te laten nemen. En daar lijkt met deze acties wel sprake van te zijn.

Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer, tevens directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid zegt daarnaast dat boeren zoals die van de FDF zich schuldig maken aan de definitie van geweld zoals die omschreven staat in de ambtsinstructie van de politie. Namelijk: ‘elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken’. Brouwer doelt daarmee onder meer op het illegaal blokkeren van snelwegen met landbouwvoertuigen waarmee ze andere verkeersdeelnemers dwongen te stoppen:

In een rechtsstaat ligt het geweldsmonopolie bij de overheid, maar die heeft in de boeren inmiddels een geduchte concurrent.

Eerder deze week blokkeerden boeren op meerdere plekken in het land al distributiecentra van supermarkten. Zo werden in Zwaag en Hoorn de distributiecentra van supermarkten Lidl en Deen doelwit van protestacties. In Sneek en Drachten werd de toegang tot het distributiecentrum van de Aldi geblokkeerd. Een week eerder gebeurde dit ook bij Albert Heijn in Zaandam. Nadat in december ook al dergelijke acties werden gevoerd door de FDF, hintte de FDF op een nieuwe Hongerwinter. Volgens de extremistische groepering had de Nederlandse bevolking “een herinnering” nodig, namelijk: “Hen erop wijzen wat het belang van goed, gezond én bereikbaar voedsel is. Want wat als er een kinkje in die kabel komt? We gaan het beleven. Binnenkort…”

Het verbod op demonstreren met trekkers en ander groot materieel in de noordelijke provincies is overigens een symbolisch verbod. Die zijn wettelijk gezien sowieso al niet toegestaan. Het maandag uitgevaardigde verbod is dan ook meer een extra signaal van het bestuur naar de boeren dat trekkers niet welkom zijn bij demonstraties.