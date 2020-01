ExxonMobil wenst Australiërs ‘plezier’ terwijl land in brand staat

Nu Australië zucht onder de gevolgen van de klimaatcrisis, leek het een van de aanjagers van deze crisis, oliebedrijf ExxonMobil, wel een goed moment om de bevolking van het land ‘plezier’ te wensen in het nieuwe jaar.

Stay safe and have fun this new year, from all of us at ExxonMobil Australia.

De tweet leidt tot talloze cynische reacties. De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders spreekt schande van het bericht van ExxonMobil. Hij kondigt aan dat hij de bestuurders van fossiele bedrijven verantwoordelijk wil stellen voor alle schade die zij op hun geweten hebben.

What an amazing tweet. Here's a postcard to help get the word out. pic.twitter.com/cX94hsJwve

Thanks Exxon even though you knew about climate change in the 70s but decided to do nothing

Australians can't "stay safe and have fun," because their homes are on fire.

Fossil fuel companies like @exxonmobil created the climate crisis and made wildfires worse.

When we pass a Green New Deal we'll hold fossil fuel executives accountable for the destruction they caused. https://t.co/LbDRqqHXON

— Bernie Sanders (@BernieSanders) January 2, 2020