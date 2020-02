F1-‘supersterren’ mogen dwars door natuurrreservaat crossen om file te vermijden

Zeehonden en vogels dreigen de dupe te worden van de Formule 1 in Zandvoort. Om de drukte van files te vermijden, mogen 3 F1-teams vanaf mei dwars door een recent aangelegd natuurreservaat heenrijden. Daar wil de gemeente Noordwijk een ontheffing voor verlenen.

Een deel van het strand tussen Noordwijk en Zandvoort is afgesloten om de dieren op het strand meer leefruimte te geven. Tussen palen 70 en 73 over een lengte van drie kilometer mogen mensen niet het strand op. Bezoekers hebben wel toegang tot een zeereep langs de duinen en kunnen daar vanuit twee uitzichtpunten vogels en zeehonden spotten.

Maar tussen 30 april en 4 juni kunnen natuurliefhebbers het strand beter mijden. Dan krijgt het strandreservaat te maken met 3 Formule 1-teams die vanuit luxe hotels in Noordwijk, op-en-neer naar Zandvoort zullen reizen. Natuurorganisaties vrezen dat de coureurs minstens tien tot twintig ritjes per dag zullen maken.

Wethouder Roberto ter Hark (VVD) is bereid de ontheffing te verlenen, blijkt uit een publicatie op de website van de gemeente. Het wordt een druk weekeind en volgens de gemeente kun je de teams niet met goed fatsoen over de gewone weg sturen. De weg vrijmaken is ook een van de mogelijkheden volgens de gemeente, maar zou arbeidsintensiever zijn. Een alternatieve route over het strand zorgt voor minder druk op het verkeer en behoeft minder speciale politiebegeleiding. Pendelen via het zou strand zou bovendien veiliger zijn en zo komen de “de supersterren van de Grand Prix” nergens vast te staan in de file. Ook lopen de coureurs geen risico om door “fans belaagd te worden, of erger”.

Jammer dat die Prins zijn formule 1 hobby in een natuurgebied beleeft. Maar nu gaat hij zeehonden dwarszitten en dan bij je bij ons aan het verkeerde adres. De heilige knuffel Olaf is een zeehond dus de force is strong hier. Optiefen met die F1. https://t.co/YzGH4ilEQJ — Roy van Veen (@olafontdekt) February 12, 2020

De inzet van een helikopter is evenmin een alternatieve mogelijkheid. Voor de Formule 1 zijn 50 helikoptervluchten vergund. Op donderdag en vrijdag kunnen die vluchten eventueel gebruikt worden om de Formule 1-teams te vervoeren, maar op zaterdag en zondag zijn deze vluchten allemaal gereserveerd voor de organisatie van de Grand Prix.

Wethouder Roberto ter Hark, Economie en Toerisme, “Als je alle belangen weegt blijkt de kortste route de veiligste. We willen de impact op de natuur, de veiligheid van wandelaars en strandbezoekers minimaliseren. Met de aanvrager overleggen we dan ook over de voorwaarden voor de ontheffing.”

Het natuurbelang weegt zwaar voor de gemeente. Er is dan ook overleg gevoerd met de natuurorganisaties om te bepalen hoe daarmee om te gaan. Vertegenwoordigers van natuurorganisaties en Strandreservaat Noordvoort vinden het voorstel daarom ook onbegrijpelijk. “Als die mensen bang zijn voor een file, dan staan ze maar een uurtje eerder op’’, stelt Marc Janssen van de Stichting Duinbehoud in het Noordhollands Dagblad.

Ook de Noordwijkse Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming is het absoluut niet eens met de voorgenomen ontheffing voor autoritjes door het strandreservaat. De vereniging vreest echter dat zij de ontheffing niet kunnen tegenhouden.

cc-foto: Hans Stasse