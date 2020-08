Facebook-algoritme stuurt gebruikers ‘actief’ naar Holocaustontkenning

Wie op Facebook naar informatie over de Holocaust zoekt, krijgt via het algoritme vooral ontkenningen en complottheorieën over de Holocaust voorgeschoteld. Dat blijkt uit een analyse van het Institute for Strategic Dialogue (ISD), een Britse contra-extremisme organisatie.

Facebook ligt al tijden onder vuur wegens het grote aanbod van antisemitische pagina’s en berichten en de grote moeite die het sociale netwerk heeft om die te weren, al dan niet omdat er simpelweg te weinig energie in wordt gestoken. Eerder deze week liet Facebook-baas Mark Zuckerberg weten dat complottheorieën over bijvoorbeeld “joodse wereldheerschappij” voortaan verboden zijn op het platform. De nieuwe analyse van ISD vergroot de druk op Zuckerberg om in actie te komen.

Uit de analyse van ISD bleek ook dat er ten minste 36 Facebook-groepen bestaan met in totaal 366.068 actieve volgers die als enige activiteit het ontkennen van de Holocaust hebben en daar aan de lopende band content over aanbieden. Ook ontdekten de onderzoekers dat wanneer zij lid werden van zo’n groep, het algoritme actief soortgelijke antisemitische pagina’s aanbeval.

De onderzoekers richtten zich in hun onderzoek niet alleen op Facebook. Holocaustontkenning is een wijdverspreid probleem op Twitter, Reddit en YouTube. Uit een analyse van de afgelopen twee jaar kwamen tienduizenden berichten en video’s over Holocaustontkenning naar voren. Wel zegt ISD dat sinds het voorjaar van 2019 een afname in antisemitisch materiaal te zien is, met name op YouTube, sinds daar strenger wordt gemodereerd op onder meer Holocaustontkenning.

Facebook laat in een reactie weten wel degelijk pagina’s en berichten verwijdert die de Holocaust ontkennen of vergoelijken. Wel zeggen ze erbij content niet te verwijderen als deze alleen feitelijk onjuist is, maar dat er sprake moet zijn van een schending van de huisregels rond haatzaaien en discriminatie. Ook laat de woordvoerder weten dat het soms lastig is om de balans te bewaren tussen het veilig houden van mensen en het recht op vrije meningsuiting.

Bron: The Guardian, cc-foto: Stock Catalog