Facebook boycot campagne komt naar Europa

De ongekende advertentieboycot die Facebook in de Verenigde Staten treft, komt naar Europa. De campagne Stop Hate for Profit roept Europese bedrijven op hun advertenties van het sociale netwerk terug te trekken. In de Verenigde Staten hebben al meer dan duizend merken, waaronder giganten als Coca-Cola en Unilever, gehoor gegeven aan de boycotoproep.

De boycot is een reactie op de weigering van Facebook om de verspreiding van racistische boodschappen effectief tegen te gaan. In Europa zal de actie aanvankelijk meer gericht zijn tegen de anti-vax propaganda en misleidende informatie over het coronavirus waarin Facebook grossiert. De deelnemende bedrijven willen niet langer geassocieerd worden met dergelijke desinformatie.

Het Britse Centre for Countering Digital Hate coördineert de Europese campagne. Imran Ahmed, directeur van het CCDH, verklaart tegenover The Guardian dat het coronavirus en de anti-vaxprogapanda “echt goede voorbeelden zijn van het falen van sociale media giganten om haat en desinformatie op hun platforms tegen te gaan. Het is duidelijk geworden dat die houding samenhangt met de winst die ze maken op de anti-vax industrie en het tolereren van haat.” Hij benadrukt dat de andere issues, zoals racisme, antisemitisme, anti-moslimracisme en klimaatontkenning niet vergeten zullen worden.

De boycot raakt de achilleshiel van de reclamemultinational aangezien 98 procent van de omzet van Facebook afkomstig is van advertenties. Het bedrijf verzamelt grote hoeveelheden persoonsgegevens om het gewenste bereik van de adverteerder zo specifiek mogelijk te maken. Het grootste deel van de advertenties komt van kleine bedrijven. Volgens zijn CCDH zijn de grote bedrijven het begin en is er hoop dat de rest gaat volgen.

cc-foto: GoToVan