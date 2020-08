Facebook en Instagram verbannen Zwarte Piet wegens racisme

De sociale netwerken Facebook en Instagram staan het plaatsen van foto’s van racistische Piet-figuren niet meer toe. Dergelijke foto’s worden verwijderd, meldt Nu.

“Met blackface bedoelen we dat een persoon duidelijk een zwart of donkerder geschminkt gezicht heeft, in combinatie met stereotyperende elementen, zoals grote oorringen, een afropruik of grote lippen”, legt een Facebook-woordvoerder uit. Afbeeldingen van Zwarte Piet zijn wel toegestaan als het beeld gebruikt wordt om neutraal over het fenomeen Zwarte Piet te praten, bij neutrale berichtgeving over het onderwerp en om de racistische karikatuur te veroordelen.

Nu somt op wat niet meer geaccepteerd wordt:

Een persoon van wie de huid met bijvoorbeeld schmink of schoensmeer donkerder is gemaakt én is voorzien van andere stereotiepe kenmerken

Een familiefoto waarbij een kind bijvoorbeeld bij een Zwarte Piet op schoot zit

Een afbeelding van Zwarte Piet voorzien van of begeleid met de tekst waarin staat dat Zwarte Piet niet racistisch is

Een afbeelding van Zwarte Piet met de tekst waarin iemand stelt liever vast te houden aan deze vorm van Piet dan een roetveegpiet

De maatregel geldt met terugwerkende kracht dus ook oude foto’s en video’s kunnen verwijderd worden. Het verbod geldt voor alle kanalen van de netwerken. Het verbod is onderdeel van de wereldwijde bestrijding van blackface en niet specifiek alleen tegen Zwarte Piet gericht.

“Voor de figuur hadden we tot nu toe geen regel. Experts zeggen dat blackface racistisch is. Zo is dit beleid tot stand gekomen. Als gevolg daarvan is Zwarte Piet ook verboden. Omdat de figuur elementen van blackface heeft, is het automatisch ook niet meer toegestaan. Het is een beslissing die niet iedereen zal waarderen, maar wel iets waar we voor staan.”

De VRT meldt dat ook antisemitische karikaturen niet langer getolereerd worden:

Naast blackface trekt Facebook ook ten strijde tegen Joodse karikaturen, die volgens de socialemediareus antisemitisme aanwakkeren. Deze nieuwe maatregel houdt in dat ook foto’s of video’s van het carnaval in Aalst, waarin stereotype Jodenfiguren worden opgevoerd, verwijderd kunnen worden van Facebook en Instagram.

cc-foto: Gerard Stolk