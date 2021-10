Facebook gaat onder nieuwe naam haat en desinformatie verspreiden

Facebook heeft de naam van het moederbedrijf veranderd naar Meta. Dat past volgens topman Mark Zuckerberg beter bij de toekomst die hij met het bedrijf voor ogen heeft. De naamswijziging geldt niet voor het sociale netwerk, dat blijft gewoon Facebook heten.

De naam Meta is afgeleid van metaverse, een term afkomstig uit het dystopische science fiction-boek Snow Crash (1992) van Neal Stephenson. In het boek bewegen mensen zich door middel van avatars binnen een driedimensionale virtuele wereld. Ook Zuckerberg wil zo’n wereld ontwikkelen, waar gebruikers in virtual reality behalve het sociale netwerk, ook games en media kunnen gebruiken en kunnen winkelen.

Behalve de naam van het moederbedrijf, is zeer de vraag of binnen het bedrijf verder nog iets verandert. Facebook kreeg de afgelopen tijd opnieuw veel zware kritiek te verduren, dit keer omdat een klokkenluider onder meer onthulde dat het bedrijf ruim 95 procent van alle haatdragende berichten laat staan. Ook zou Facebook desinformatie over het coronavirus niet genoeg aanpakken, omdat het vreesde advertentieinkomsten mis te lopen. Deze week bleek uit een intern document van het bedrijf dat bekend is dat het hart van het sociale netwerk de verspreiding van desinformatie stimuleert en polarisatie aanjaagt. Ook werd duidelijk dat Facebook er voor terugdeinst de invloed van uiterst rechtse nieuwsmedia te beperken.

Op sociale media worden ondertussen de nodige grappen gemaakt over de nieuwe naam:

What month do we think the folks who actually use Facebook are going to find out about the name change? 🙃 https://t.co/UCcJiq9Jvi — April is in LA! (@ReignOfApril) October 28, 2021

still cannot get over the idea that the big sell is you can choose to wear whatever you want and create the reality of your wildest dreams and this is the outfit you choose pic.twitter.com/YGLpEUTw4F — rachel syme (@rachsyme) October 28, 2021

I mean, if it were me, I'd try not to look like a famous fictional character who had trouble understanding human emotions and explored holodecks.https://t.co/PdXBSwwxv6 pic.twitter.com/2R1R8cZk4a — Philip Bump (@pbump) October 28, 2021