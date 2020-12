Facebook geeft weer ruim baan aan desinformatie

Facebook heeft een vorige maand geïntroduceerde maatregel teruggedraaid die was bedoeld om de verspreiding van desinformatie en nepnieuws tegen te gaan. Dat meldt The New York Times.

Kort na de Amerikaanse verkiezingen besloot het sociale netwerk om berichten van kwaliteitsmedia voorrang te geven. Artikelen van dubieuze bronnen zoals het extreemrechtse Breitbart kregen daarentegen minder aandacht. Op die manier probeerde Facebook de verspreiding van onjuiste berichten over de verkiezingsuitslag tegen te gaan.

De maatregel die gunstig uitpakte voor onder meer CNN, The New York Times en NPR kon ook intern op steun rekenen. Medewerkers van het bedrijf drongen er tijdens een overleg op aan om de aanpassing van het algoritme te behouden. De directie van Facebook zag dat echter niet zitten.

De leiding van Facebook heeft in het verleden regelmatig maatregelen tegengehouden die de verspreiding van desinformatie en haatzaaiende berichten moesten tegengaan. Dat gebeurde onder meer omdat het management vreesde dat dergelijke aanpassingen van het algoritme vooral rechtse uitgevers zouden benadelen.

In 2018 verklaarde Facebook-oprichter Mark Zuckerberg nog dat hij Holocaust-ontkenners niet wilde aanpakken, omdat hij meende dat ze “het niet opzettelijk bij het verkeerde eind hebben”. In oktober kwam hij daarvan terug.

Ondertussen heeft Twitter aangekondigd dat het vanaf volgende week tweets met misleidende informatie over coronavaccins zal gaan verwijderen. Ook wil het sociale medium gaan optreden tegen berichten dat covid-19 niet bestaat of niet ernstig is.

