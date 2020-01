Facebook maakt excuses voor vertaling Xi Jinping als ‘Mr. Shithole’

Facebook heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor een verkeerde vertaling van de naam van de Chinese president Xi Jinping. De naam werd vanuit het Birmaans naar het Engels vertaald als ‘Mr. Shithole’. Volgens Facebook kwam dat door een technisch mankement van de vertaalfunctie.

De foute vertaling werd opgemerkt tijdens een bezoek van de Chinese president aan het land Myanmar, waar Birmaans wordt gesproken. Toen Aung San Suu Kyi, de Myanmarese leider, een verklaring over het bezoek op Facebook plaatste, was in de Engelse vertaling ‘Mr. Shithole’ te lezen.

Het techbedrijf gaf als reden op dat de naam Xi Jinping niet aan de database van Birmaanse woorden is toegevoegd. Het vertaalsysteem gokt dan zelfstandig op een vertaling. Andere Birmaanse woorden die met ‘xi’ of ‘shi’ beginnen, worden ook vertaald naar ‘shithole’.

“We hebben een technisch probleem opgelost dat zorgde voor foutieve vertalingen vanuit het Birmaans naar het Engels op Facebook. Dit had niet mogen gebeuren en we nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet meer plaatsvindt”, is de verklaring van Facebook.

In China zelf is Facebook geblokkeerd, maar in Hongkong kunnen Chinezen wel inloggen op het sociale mediaplatform.