Facebook staat geen enkel Australisch nieuws meer toe, hulpdiensten ook geraakt

Facebook heeft alle berichten van Australische nieuwsmedia van het sociale netwerk gewist. Het is voor de media niet mogelijk nieuwe berichten te plaatsen. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel waarin techbedrijven verplicht worden uitgevers te betalen voor het delen van nieuwsberichten. Met de rigoureuze ingreep wil Facebook voorkomen dat ook zij moeten betalen, maar nu blijkt dat behalve nieuwsmedia ook hulpdiensten door de ingreep geraakt zijn.

Behalve de media zelf, kunnen ook gewone Australische Facebook-gebruikers geen nieuwsberichten meer delen. Maar daarnaast ondervinden ook gezondheidsdiensten, politie- en brandweerkorpsen en meteorologische diensten hinder van de maatregel. Zo is het niet meer mogelijk om waarschuwingen over bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden te delen.

De Australische premier Scott Morrisson heeft geen goed woord over voor de beslissing van Facebook. Op zijn eigen pagina op het netwerk schrijft hij:

“Facebooks beslissing om Australië vandaag te ontvrienden, ten koste van essentiële informatie over gezondheid en veiligheid, is zowel arrogant als teleurstellend. Deze acties bevestigen alleen maar de zorgen die steeds meer landen uiten over het gedrag van grote techbedrijven, die denken dat ze groter zijn dan overheden en dat de regels niet voor hen gelden.”

In een reactie heeft Facebook laten weten geen overheidspagina’s te willen blokkeren, maar ‘aangezien de wet geen duidelijk definitie van nieuws geeft, hebben we een brede definitie gehanteerd.’ De nieuwe wet is nog niet door het parlement aangenomen, dat gebeurt naar verwachting begin volgende week. Google, ook een uitgesproken tegenstander van de nieuwe wet, heeft zich wel bij de eis neergelegd en sloot de afgelopen weken contracten met nieuwsbedrijven.

This is pretty scary. Just seeing posts wiped from Australian news outlets like this. pic.twitter.com/DuUGkUel0e — Donie O'Sullivan (@donie) February 17, 2021

Bronnen: FD, RTL Nieuws