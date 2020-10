Facebook verbiedt Holocaust-ontkenning nu toch

Twee jaar geleden verklaarde Facebook-oprichter Mark Zuckerberg nog in een interview dat hij Holocaust-ontkenners niet wilde aanpakken op zijn platform. “Ik denk dat er dingen zijn die mensen mis kunnen hebben”, aldus Zuckerberg in een interview. “Ik denk niet dat ze het opzettelijk bij het verkeerde eind hebben.”

Inmiddels is de Facebook-CEO daar toch over gaan twijfelen. “Ik heb geworsteld met de spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en de schade die wordt veroorzaakt door het bagatelliseren of ontkennen van de Holocaust”, schrijft Zuckerberg maandag op zijn Facebook-profiel. “Mijn denken hierover heeft zich ontwikkeld omdat uit de data blijkt dat er sprake is van meer antisemitisch geweld.”

Daarom is Holocaust-ontkenning nu niet meer toegestaan op Facebook. Mensen die via het sociale netwerk zoeken naar informatie over de Shoah, worden volgens Zuckerberg doorverwezen naar betrouwbare bronnen.

Today we're updating our hate speech policy to ban Holocaust denial.We've long taken down posts that praise hate… Geplaatst door Mark Zuckerberg op Maandag 12 oktober 2020

cc-foto: Anthony Quintano