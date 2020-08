Facebook ziet foto van zwarte vrouw aan voor racistische blackface-figuur

Facebook heeft een advertentie van magazine OPZIJ geweigerd met daarin de coverfoto van een zwarte vrouw, namelijk dr. Abbie Vandivere. De foto zou overeenkomsten vertonen met een blackface-afbeelding, meldt Villamedia. Facebook weert sinds kort racistische afbeeldingen, waaronder die van zwarte piet.

Als verduidelijking bij de nieuwe anti-racistische richtlijnen liet een woordvoerder van Facebook eerder weten: ‘Met blackface bedoelen we dat een persoon duidelijk een zwart of donkerder geschminkt gezicht heeft, in combinatie met stereotyperende elementen, zoals grote oorringen, een afro-pruik of grote lippen.’

Hoofdredacteur Marianne Verhoeven schrijft in een statement: ‘Tot grote verbazing – om niet te zeggen: ontsteltenis – van OPZIJ weigert Facebook de cover te plaatsen, die zou in strijd zijn met de richtlijnen’. Ze denkt dat ‘ofwel algoritmes ofwel buitenlandse beoordelaars ofwel beide zich met de beoordeling beziggehouden’ hebben.

Dr. Abbie Vandivere prijkt op de cover van de nieuwe uitgave van OPZIJ verkleed als het Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Vandivere haalde de wereldpers met haar ontdekkingen tijdens de restauratie van het beroemde schilderij, onder meer dat de achtergrond niet simpelweg zwart is, maar ooit een groen gordijn bevatte.

Facebook ontkent dat de advertentie is geweigerd omdat de foto werd aangezien voor blackface. Wat de reden dan wel is, weet het bedrijf vooralsnog ook niet.

