Farmaceut legt testen coronavaccin stil wegens onverklaarbare ziekte bij proefpersoon

Het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden, onderdeel van de farma-multinational Johnson & Johnson, is tijdelijk gestopt met de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Reden is dat een van de proefpersonen plots op onverklaarbare wijze ziek is geworden en dat mogelijk een gevolg is van het vaccin. Tot een dergelijke stop wordt alleen maar overgegaan als het gaat om een ernstige aantasting van de gezondheid. De NOS schrijft:

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Janssen doet nog onderzoek naar de ziekte van de proefpersoon, en komt met meer informatie als het een beter beeld heeft. Het bedrijf benadrukt dat negatieve effecten zoals ziekte niet ongebruikelijk zijn bij medische proeven op een schaal als deze. Totdat er meer bekend is, zegt het bedrijf, kunnen er geen nieuwe proefpersonen worden aangemeld voor de testen, en krijgen de huidige deelnemers geen doses meer van het vaccin. Het bedrijf heeft een externe veiligheidscommissie gevraagd om onderzoek te doen naar de zieke proefpersoon.

Aan de test van het vaccin doen wereldwijd 60.000 proefpersonen mee. Het bedrijf verklaarde vorige maand dat het testen op proefpersonen tot eind dit jaar of begin 2021 zou duren. Het gaat volgens de Wall Street Journal om een vaccin waar een afgezwakte versie van het verkoudheidsvirus deel van uit maakt. Dat moet het lichaam aanzetten tot het aanmaken van eiwitten die het afweersysteem tegen corona versterken.

Vorige maand werd een experiment van een andere farmaceut met een vaccin dat wordt ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Oxford tijdelijk stopgezet vanwege een ziektegeval. Zo’n tegenslag komt vaker voor bij experimenten op proefpersonen. Het kan wel een week duren voordat er voldoende informatie is verzameld om te achterhalen wat de oorzaak is.

Johnson & Johnson verwierf vorige week een contract met de Europese Commissie voor de aankoop van het vaccin voor 200 miljoen mensen.

