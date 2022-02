‘Farmaceutische bedrijven hebben tragisch gefaald tijdens pandemie’

Door ijzerenheinig vast te houden aan hun intellectuele eigendomsrechten hebben de grote farmaceutische bedrijven een groot deel van de wereldbevolking in de steek gelaten. Daarmee hebben zij “tragisch gefaald” bij een van de grootste mensenrechtencrises van de afgelopen eeuw, stelt Amnesty International.

Eind vorig jaar was slechts 4 procent van de mensen die wonen in lage-inkomenslanden, volledig gevaccineerd. “Er hadden meer dan 1,2 miljard mensen in lage- en middeninkomenslanden ingeënt kunnen zijn als rijke landen en producenten van vaccins hun verantwoordelijkheid hadden genomen”, stelt Rajat Khosla van Amnesty International.

“Als we willen dat 2022 het laatste jaar is van de pandemie, moeten we het roer omgooien om de WHO-doelstelling te halen om in juli van dit jaar een wereldwijde vaccinatiegraad van 70 procent te bereiken”, meent Khosla.