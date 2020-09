FBI: Russen proberen Biden te beschadigen

Net als in 2016 is Rusland weer ‘zeer actief’ bezig met het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen. Hun belangrijkste doel is om de Democratische kandidaat Joe Biden te beschadigen, waarschuwt FBI-directeur Christopher Wray. De Russen willen voorkomen dat Biden, die wordt gezien als onderdeel het ‘anti-Russische establishment’, in november wordt gekozen.

Wray maakt zich grote zorgen dat ‘een gestage stroom van desinformatie’ ervoor zal zorgen dat Amerikanen de uitkomst van de verkiezingen straks niet meer vertrouwen. Deze desinformatie is overigens niet alleen afkomstig van de Russen, maar ook van Donald Trump die voortdurend twijfel zaait over het stemmen per post. Donderdag twitterde de Amerikaanse president opnieuw een waarschuwing, waarna Twitter hem op de vingers tikte.

Unsolicited Ballots are uncontrollable, totally open to ELECTION INTERFERENCE by foreign countries, and will lead to massive chaos and confusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2020

Volgens Wray zetten de Russen onder meer sociale media, staatsmedia en nieuwssites in om tweedracht te zaaien in de VS. Eerder deze maand maakte Facebook al bekend dat het Russische Internet Research Agency (IRA) weer probeerde om Amerikaanse gebruikers te beïnvloeden.

Dat gebeurde onder meer met een linkse nieuwssite. De ‘redactie’ van deze site bestond uit niet-bestaande personen: de portretfoto’s van de ‘redacteuren’ waren met kunstmatige intelligentie gegenereerd. Wel huurde de site echte freelancers in om artikelen te schrijven over zaken als de extreemrechtse complottheorie QAnon, het milieu en mensenrechtenschendingen in de VS.

Anders dan bij de verkiezingen van vier jaar geleden zijn er deze keer geen aanwijzingen dat de Russen ook proberen de verkiezingsinfrastructuur op de korrel te nemen. Bij de vorige presidentsverkiezingen braken Russische hackers onder meer in bij een fabrikant van stemcomputers.