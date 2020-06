FBI: strop in garage Bubba Wallace geen racisme

Een strop die dit weekend werd aangetroffen in de garagebox van Nascar-coureur Bubba Wallace hing daar al sinds oktober. Wallace kreeg de betreffende garage pas vorige week toegewezen. Dat blijkt uit onderzoek van de FBI.

De FBI stelt dat er geen sprake was van een misdrijf. Volgens de Amerikaanse federale recherche was de strop een trekkoord voor de garagedeur. Uit foto’s blijkt volgens NBC dat het trekkoord de vorm van een strop had. “Het is goed om te weten dat dit geen bewuste, racistische daad jegens Bubba was”, schrijft Nascar in een verklaring.

Nascar onderzoekt nog wel waarom het trekkoord in de vorm van een strop was geknoopt. Toen het dit weekend nog leek of de strop opzettelijk was opgehangen voor Wallace, sprak de race-organisatie van een ‘afschuwelijke daad’.

Op aandringen van Wallace besloot Nascar eerder deze maand om de Confederatievlag in de ban te doen bij races, vanwege de associaties met het slavernijverleden. De zwarte coureur sprak de afgelopen weken zijn steun uit voor Black Lives Matter. Hij droeg onder meer een shirt met de tekst ‘I can’t breathe’.

Boven Talladega, het racecircuit in Alabama waar maandag de race werd verreden, vloog dit weekend een vliegtuigje met de Confederatievlag en de tekst ‘Defund Nascar’. Ook werden er dit weekend meer parafernalia verkocht met de Confederatievlag dan voorheen, zo verklaren winkeliers tegenover CNN.