Feest en racistisch protest bij beëdiging Kauthar Bouchallikht en Sylvana Simons

Vanaf 13:00 uur vindt de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer plaats. Daarbij is veel aandacht voor Sylvana Simons (BIJ1), de eerste zwarte fractieleider in de Tweede Kamer, en voor Kauthar Bouchallikht (GroenLinks), de eerste parlementariër met een hijab.

Om de toetreding van Simons tot de Tweede Kamer te vieren, was er een bijeenkomst van BIJ1 in Den Haag. Devika Partiman van Stem op een Vrouw toonde zich daar in een toespraak niet alleen blij met de komst van Simons, maar ook met die van Bouckallikht en Lisa van Ginneken (D66).

Sylvana Simons wordt door achterban geëerd: “Eerste zwarte partijleider in de Tweede Kamer” pic.twitter.com/MhEak06bKx — Irene de Kruif (@irenedekruif) March 31, 2021

Mitchell Esajas nu. Het is een historisch moment. #Bij1 pic.twitter.com/i02bo9rYv9 — Chris is erbij (@ChrisIsErbij) March 31, 2021

Bouckallikht kwam in het gezelschap van partijleider Jesse Klaver aan bij de Tweede Kamer. Op het Plein demonstreerde de racistische beweging Pegida tegen haar komst. Pegida-voorman Edwin Wagensveld spoot verf in het gezicht van een tegendemonstrant die hem daarvoor met verf had bekogeld.

Aanstaand Kamerlid Kauthar Bouchallikht van GroenLinks komt aan bij de Tweede Kamer voor haar beëdiging. @BNR pic.twitter.com/SwNI4fMXhd — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) March 31, 2021

Als Bouchallikht net binnen is beginnen de 5 demonstranten van Pegida dingen te roepen. pic.twitter.com/uNsxdgu9LJ — Merel 📻 (@Merelek) March 31, 2021

Op Twitter brak voormalig GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi dinsdagavond een lans voor Bouchallikht. Hij schreef dat hij zich had geërgerd aan de media en aan (voormalige) partijgenoten als Zihni Özdil en Nevin Özütok die zich kritisch hebben uitgelaten over Bouchallikht. “Beoordeel haar en andere moslims in publieke functies op haar woorden en acties. Anders werken jullie mee met de losgeslagen online (moslim)haat & intimidatie.”

Ik weet beter dan velen van jullie hoe t is om uitgekotst te worden door geloofsgenoten. Hoe het is om op straat bespuugd, geslagen, verrot gescholden en meer is. Door mensen die op mij lijken. Ja, de verleiding is soms groot om dan iedereen met argusogen te bekijken . — Tofik (@TofikDibi) March 30, 2021

Wat jullie doen met Kauthar, en dit zeg ook tegen goeie vrienden van mij die bij de media werken, is niks anders dan hoe rechts al decennia mensen van kleur als verdachten heeft geframed: dubbele loyaliteit, niet geïntegreerd, anti Westers etc. Jullie zijn geen haar beter. — Tofik (@TofikDibi) March 30, 2021

Laat duidelijk zijn waar ik, iemand die wél de klappen vangt van moslims die zich voordoen als geïntegreerd maar ondertussen ratten zijn, sta: Wat je opvattingen ook mogen zijn. Ieder mens, óók een jonge vrouw in hijab, verdient een eerlijke kans. — Tofik (@TofikDibi) March 30, 2021

Het toont aan hoe ver de media maar ook links zijn opgeschoven richting eng rechts. Alsof ik tegen @wol zou vragen: ‘Ben je racist?

Hij: ‘Nee!’

Ik: ‘Jaja, dat zeggen alle witte mensen maar ondertussen…’ In één klap verdacht gemaakt. Hij kan zich daar nooit tegen verweren. — Tofik (@TofikDibi) March 31, 2021

Met Lisa van Ginneken krijgt Nederland woensdag het eerste transgender Kamerlid. De D66’er herinnert er via Twitter aan dat dat gebeurt op de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit.