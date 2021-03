Felix Rottenberg pleit voor alliantie tussen PvdA en GroenLinks

Felix Rottenberg, oud-voorzitter van de PvdA, bepleit in de Week van Kee bij De Nieuws BV een alliantie tussen zijn partij en GroenLinks. Er hoeft van hem geen fusie te komen maar wel een hechtere samenwerking tussen de fracties en bijvoorbeeld de wetenschappelijke bureaus van de partijen.

Volgens Rottenberg is de linkse nederlaag aan een scala factoren te wijten. De PvdA kampte met de gevolgen van een zeer late leiderschapswisseling en een volgens de oud-voorzitter ‘waterig’ programma. De sociaaldemocraten hadden zich volgens hem moeten richten op het grootste probleem van deze tijd: de volkshuisvesting. GroenLinks leed teveel aan regeerzucht waardoor er te weinig nadruk was op de eigen boodschap van duurzaamheid en het redden van het klimaat. “Daar raken kiezers door verward.”

Politiek duider Peter Kee denkt dat de partijen moeten fuseren omdat ze er dan volgens opiniepeilers sterker uit kunnen komen. Rottenberg constateert dat de meeste fusies mislukken. Hij prijst het optreden van Kaag die soeverein bleek en haar eigen verhaal voor het voetlicht wist te brengen.

Rottenberg stelt dat er te veel aandacht is voor de campagnetechnieken en te weinig voor het grote verhaal. Ploumen heeft ook de verschillen te weinig benadrukt. Ze verklaarde zelfs in het geval van de SP dat verschillen beperkt zijn. “Dat verwart de kiezer. De SP op een punt een sektarische organisatie want anti-Europa, dat is een heel groot verschil.”

De oud-voorzitter waarschuwt dat de PvdA niet moet gaan deelnemen aan het kabinet als de ChristenUnie gewipt wordt. “Dat is levensgevaarlijk.” Hij pleit voor een minderheidsregering van VVD en D66 waar de PvdA nu en dan steun aan kan verlenen zonder dat ze er mee geassocieerd wordt. Volgens Rottenberg heeft Rutte te weinig ambities met zijn nieuwe regering.

Het grote voorbeeld voor Rottenberg, net als bij anderen in de rechtervleugel van de partij, is de regering van Denemarken. Die regering die geleid wordt door de sociaaldemocraten ligt overigens zwaar onder vuur omdat de sociaaldemocraten wel erg innig samenwerken met rechtspopulisten. Onder meer meer een vluchtelingenbeleid dat meer op dat van de Hongaarse premier Orban lijkt dan van een linkse partij. Zo stuurt Denemarken nu oorlogsvluchtelingen terug naar Syrië en overweegt de regering naturalisatie te verbieden voor migranten die een buitenlandse partner hebben. Of GroenLinks veel zal voelen voor een alliantie met een sociaaldemocratische partij die zich zo opstelt valt te betwijfelen.

