Femicide: mogelijk tientallen dode vrouwen bij huis ex-agent

De autoriteiten in El Salvador doen onderzoek in de omgeving van het huis van een voormalige agent in Chalchuapa, zo’n tachtig kilometer ten noordwesten van de hoofdstad San Salvador. De ex-agent Hugo Ernesto Osorio Chávez (51) zit vast op verdenking van moord, meldt The Guardian.

De gewezen politieman, die in 2005 zijn baan kwijtraakte vanwege seksuele misdrijven, liep tegen de lamp nadat hij eerder deze maand een vrouw en haar dochter had vermoord. Bij forensisch onderzoek bij hem thuis werden acht kuilen aangetroffen met daarin een groot aantal lijken. Tot nu toe hebben de autoriteiten de overblijfselen opgegraven van zeker 24 mensen. De verwachting is dat er misschien wel veertig lichamen tevoorschijn zullen komen, hoofdzakelijk van vrouwen.

Er zijn inmiddels tien anderen gearresteerd die mogelijk medeplichtig zijn. Het gaat om mensensmokkelaars en voormalige politieagenten en soldaten die de slachtoffers zouden hebben meegelokt.

De zaak zorgt ervoor dat femicide – het vermoorden van vrouwen omdat ze vrouwen zijn – volop in de belangstelling staat in El Salvador. In 2019 vonden er 111 femicides plaats in het land, vorig jaar waren het er zeventig. De afgelopen jaren is er wereldwijd meer aandacht gekomen voor de moord op vrouwen. Vorige maand vond er nog een protest tegen femicide plaats op de Dam in Amsterdam.

