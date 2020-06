Kee & Van Jole bespreken natuurlijk de positie van Femke Halsema. De burgemeester van Amsterdam raakte in de problemen door de onverwacht grote toeloop bij de Black Lives Matter solidariteitsdemonstratie op de Dam. Zo’n vijfduizend mensen waren er op af gekomen in plaats van de voorspelde driehonderd. Van Jole constateert dat het buiten de VS een van de grootste demonstraties ter wereld was voor deze zaak en dat het ook veelzeggend is dat iedereen de steun daarvoor zo onderschat. Verder wordt er nogal het een en ander verdraaid, vindt hij. Zo staat overal geschreven dat ze heeft gezegd ‘deze demonstratie is te belangrijk’ terwijl ze bij AT5 zei ‘de demonstratie’ en daarmee volgens eigen zeggen bedoelde ‘het recht op demonstratie’.

Van Jole constateert dat Femke Halsema de Nederlandse Hillary Clinton is, in de zin dat wat ze ook doet het altijd als fout wordt aangemerkt. Peter Kee is het met de vergelijking eens “maar ook in de zin dat ze net als Clinton nooit wil toegeven dat ze iets fout heeft gedaan. Nu geeft ze zelfs de politie de schuld. Dat is een verwijt waar ze nog spijt van zal krijgen.” Kee is het ook oneens met de opvatting dat ze niets kon doen. “Ze had het podium kunnen beklimmen en de menigte toe kunnen spreken, dat iedereen naar huis moest omdat het te druk werd.”

Van Jole stelt dat de discussie eigenlijk te vroeg wordt gevoerd omdat de gevolgen nog onduidelijk zijn. “Als over twee weken blijkt dat Amsterdam een besmettingshaard is dan heeft ze een heel groot probleem. Maar als er niets gebeurt dan zal het betekenen dat iedereen zich deze zomer wat vrijer kan gedragen. Zoals Amsterdam wel vaker voor meer vrijheid voor de rest van het land heeft gezorgd. En als dat het geval is, zal Femke Halsema alsnog een standbeeld krijgen.”

Kee geeft inzicht in hoe de communicatie en spin rond de demonstratie verliep. Zo moest Grapperhaus van het kabinet zijn kritiek verscherpen.

Daarna praten de twee nog even over de promotie van Tamara van Ark (VVD) tot minister voor Medische Zorg en het benoemen van Bas van ’t Wout tot staatssecretaris van Sociale Zaken. Kee vindt het nogal kleurloze figuren maar wijst er op dat Van ’t Wout portefeuilles als Armoedebestrijding heeft die de komende tijd heel belangrijk gaan worden.

(anders dan de video suggereert duurt het gesprek circa 15 minuten)