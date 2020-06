‘Femke Halsema praktiseert wat Forum voor Democratie wil’

Marcel van Roosmalen verbaast zich over de woede bij Forum over het optreden van Femke Halsema. “Forum voor Democratie plus Wybren van Haga ging in Volendam op anderhalve meter van elkaar boos bier zitten drinken tegen de betutteling, maar vindt bij monde van Annabel Nanninga dat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam moet aftreden omdat zij praktiseert wat zij willen: dat iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Zij houden zich liever aan regels waar zij het niet mee eens zijn, dan dat ze regels met voeten treden.”