Fietsers en voetgangers houden stoet antivaxx-truckers tegen

Voor het tweede weekend op rij probeerden truckers het centrum van Vancouver te bezetten uit protest tegen het Canadese vaccinatiebeleid en andere coronamaatregelen. Dit weekend stuitten de antivaxxers echter op grote weerstand van tegendemonstranten die de truckers verhinderden de straten van Vancouver opnieuw te blokkeren.

Tientallen demonstranten versperden te voet en op de fiets de toegangswegen naar het centrum, gewapend met protestborden met teksten als ‘Toeter als je gevaccineerd bent’, ‘Get the truck out’ en ‘Ga naar huis’. Een van de tegendemonstranten ging op de weg liggen, pal voor het voorste voertuig. Na een patstelling van bijna een uur, besloten de truckers om te keren en een andere route naar het centrum te nemen. De fietsers en voetgangers waren echter sneller en wisten het antivaxx-konvooi opnieuw staande te houden.

Uiteindelijk wist een deel van de truckers alsnog het centrum te bereiken, door zich van de groep los te breken. Daar aangekomen reden ze luid toeterend rond, ondertussen zwaaiend met de – veelal ondersteboven hangende – Canadese vlag. Ook riepen ze complotleuzen over vaccins en de media. De truckers zeggen solidair te zijn met de zogenaamde vrijheidskaravaan van enkele honderden vrachtwagens die al ruim een week het centrum van Ottawa ontregelt uit protest tegen het vaccinatiebeleid.

De tegendemonstranten in Vancouver wilden met hun actie de truckers duidelijk maken dat die een minderheid vormen en dat de meeste inwoners van de stad wel waardering hebben voor zorgmedewerkers en achter het vaccinatiebeleid staan. Ook de burgemeester van Vancouver, Kennedy Stewart, was niet te spreken over de toeterende antivaxxers. Hij liet in een verklaring weten: ‘Als burgemeester van een stad met een vaccinatiepercentage boven de 95 procent is dit mijn boodschap: Vancouver wil jullie hier niet. Maak je punt en ga naar huis’.