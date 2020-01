Fietsverbod voor eersteklassers vanwege auto’s ouders

Een lagere school in het Duitse Magdeburg verbiedt leerlingen uit de eerste klas om met de fiets naar school te komen. De reden: omdat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, is het rond te school te gevaarlijk voor de zesjarige fietsers. Dat meldt Der Spiegel.

De school stelde het fietsverbod in na advies te hebben ingewonnen bij de politie en de Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC), de Duitse ANWB. Tweedeklassers mogen wel op de fiets naar school, op voorwaarde dat de ouders daarvoor in een ondertekende verklaring toestemming geven.

De Duitse Verkeerswacht vindt dat kinderen van acht jaar en jonger het beste lopend naar school kunnen gaan. De ADAC schrijft dat het zicht en gehoor van kinderen onder de negen jaar nog niet volledig is ontwikkeld. Bovendien laten jonge kinderen zich volgens de organisatie makkelijk afleiden, waardoor ze een groter risico lopen op een verkeersongeval.

Duitsland, raadselachtig land: Basisschool in Magdeburg verbiedt leerlingen uit groep 3 met de fiets te komen – ze dreigen te worden overreden door ouders die hun kroost per auto brengen (Autorijders kun je in D niets verbieden, natuurlijk) https://t.co/aWdcylTGK3 via @derspiegel

— Sterre Lindhout (@sterrelindhout) January 13, 2020