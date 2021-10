FIFA krabbelt 21ste eeuw in: wedstrijd Andorra – Engeland volledig geleid door vrouwen

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Andorra en Engeland aankomende zaterdag wordt zaterdag geheel geleid door vrouwen. Het is voor het eerst dat een wedstrijd op internationaal niveau tussen mannenploegen geen enkele mannelijke arbiter heeft.

De scheidsrechter is de Oekraïense Kateryna Monzul. Ze wordt zaterdag langs de lijnen bijgestaan door landgenoten Maryna Striletska en Svitlana Grushko. De vierde official is de Française Stephanie Frappart.

Monzul floot vorig jaar ook al de Nations League-wedstrijd tussen San Marino en Gibraltar leidde, waarmee ze de eerste vrouw werd die een internationale mannenwedstrijd floot. In 2016 was ze de eerste vrouw die in Oekraïne een wedstrijd voor mannen op het hoogste niveau floot.