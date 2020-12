Files van duizenden vrachtwagens bij Britse grenzen en Brexit moet nog beginnen

Geen video? Klik hier.

Een enorme verkeersopstopping bij Calais reikt over de Belgische grens tot aan het 60 kilometer verderop gelegen Adinkerke. De file bestaat uit meer dan 8000 trucks die de overtocht naar Engeland moeten maken. In het graafschap Kent in Engeland, aan de overzijde van de Noordzee, spelen zich soortgelijke taferelen af. Een aantal factoren leidt tot de chaos. Zo is er sprake van meer transportverkeer met het oog op de feestdagen. Ook de dreigende Brexit zorgt voor het aanleggen van extra voorraden. De chaos wordt vermoedelijk alleen maar erger als het Verenigd Koninkrijk op 1 januari officieel uit de EU verdwijnt. Autofabrikant Bentley bijvoorbeeld heeft al vijf transportvliegtuigen ingehuurd om na de Brexit de files te kunnen omzeilen.

#E40–#A18 Er is een grote drukte aan de Franse grens naar de havens. File vanaf Adinkerke. Het vrachtverkeer wordt aangeraden om om te rijden via Bergen. pic.twitter.com/yBRq8hImQu — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 3, 2020

Daarnaast wordt het transport nu gehinderd door de slechte weersomstandigheden op de Noordzee waardoor er minder ferryboten varen. Eerder deze week onstonden er ook al opstoppingen bij de Kanaaltunnel omdat de Franse douane de procedures voor na de Brexit uitprobeerde. De Britse regereing heeft gewaarschuwd voor rijen van duizenden trucks als het vrij verkeer met de EU per 1 januari wordt afgeschaft. In Kent vrezen actievoerders dat de enorme opstoppingen die na de Brexit ontstaan het landschap zullen veranderen in een openbaar toilet.

Inmiddels begint in het VK ook het besef door te dringen dat de Brexit de economie een enorme extra klap zal geven terwijl die al zo zwaar getroffen is door de corona-crisis. De beroemde uitspraak van Boris Johnson “soevereiniteit heeft geen prijs” blijkt in de praktijk toch wat anders uit te gaan pakken.

