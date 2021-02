Filipijnen bieden verpleegsters aan in ruil voor vaccins

De Filipijnen zijn bereid om duizenden zorgmedewerkers in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland te laten werken, als het land in ruil daarvoor coronavaccins krijgt. Dat meldt persbureau Reuters. Vooralsnog is de eilandengroep afhankelijk van vaccins uit China. Het land hoopt daarmee deze week te kunnen beginnen met inenten.

De Filipijnen staan jaarlijks 5.000 verpleegsters toe om in het buitenland te gaan werken. Om de hand te kunnen leggen op extra coronavaccins is het land echter bereid dit jaar meer zorgmedewerkers te laten vertrekken. De verpleegsters zouden aan de slag kunnen in rijke landen waar komende jaren een tekort aan personeel is.

Het Britse ministerie van Volksgezondheid heeft al laten weten niet geïnteresseerd te zijn in een deal met de Filipijnen, Duitsland heeft niet gereageerd. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben wel aangekondigd dat ze de vaccins die overblijven nadat de eigen bevolking is ingeënt, zullen doneren.

De vakbonden voor Filipijns zorgpersoneel zijn verdeeld over het voorstel van het ministerie van Arbeid. Een belangenbehartiger van Filipijnse verpleegsters noemt het voorstel verwerpelijk. “We walgen ervan dat de overheid ons behandelt als handelswaar of exportproducten.”