Filmers neergeschoten Peter R. de Vries in beeld als handlangers schutter

De verschrikkelijke beelden van Peter R. de Vries die rondgingen kort na de aanslag op zijn leven, zijn mogelijk gemaakt door medeplichtigen aan de moord op de misdaadverslaggever. Dat meldt het AD op basis van bronnen rond het onderzoek. De politie zou inmiddels de aandacht hebben gevestigd op twee mannen die klaarstonden om het lichaam van De Vries na de aanslag te filmen.

Direct na de aanslag circuleerden op sociale media en berichtenapps foto’s en video’s van Peter R. de Vries die op straat lag op de plek waar hij zojuist was neergeschoten. De politie houdt er nu rekening mee dat die beelden gemaakt zijn door personen die speciaal daarvoor op de plek van de aanslag aanwezig waren: ‘Als je maximale aandacht wil, dan doe je dit. Dan zorg je dat er meteen shockerende video’s het internet overgaan. Het vermoeden bestaat dat de mannen gewoon klaarstonden’, aldus een van de bronnen.

Op beelden van beveiligingscamera’s zou te zien zijn hoe twee mannen, vrijwel identiek gekleed, achter Peter R. de Vries aanlopen de straat in waar even later de aanslag plaatsvond. Daar pakten ze beiden hun telefoon, zonder daar verder iets mee te doen. ‘Alsof ze hun camera direct bij de hand wilden hebben’, zegt een van de bronnen. Ook op een foto die door een omwonende gemaakt is, zijn de mannen duidelijk te zien. Het tweetal liep ogenschijnlijk onaangedaan langs het lichaam van De Vries.

Het onderzoek naar de moord op De Vries is nog in volle gang. Niet zeker is uit welke hoe die komt, maar volgens de bronnen wijst veel op betrokkenheid van topcrimineel Ridouan T. Wie de twee filmende mannen zijn is verder onbekend, het is nog niet gelukt hen te identificeren. De mogelijkheid dat in het tv-programma Opsporing Verzocht (aandacht wordt besteed aan het tweetal is groot, aldus een recherchebron.