Finland geeft stiekem onderwijs aan kinderen Syriëgangers in kamp

Finland geeft afstandsonderwijs aan Finse kinderen die in het Syrische kamp Al-Hol zitten. Via WhatsApp ontvingen in totaal 23 kinderen lesmateriaal, onthulde de krant Helsingin-Sanomat dit weekend. Ook maakten de Finse autoriteiten virtuele doktersbezoeken mogelijk via de chat-app.

In het kamp Al-Hol zitten meer dan 60.000 familieleden van mannen die banden hebben met de terreurorganisatie ISIS. Finland heeft twee derde van alle bewoners met een Finse nationaliteit gerepatrieerd, maar er verblijven nog altijd Finse kinderen in het kamp.

Het onderwijs aan de Finse kinderen gebeurde zonder medeweten van de Koerdische autoriteiten, die de scepter zwaaien in het kamp. Officieel is het in het kamp niet toegestaan om een mobiele telefoon te hebben.