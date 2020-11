Finland wil ongewenste sexting net zo strafbaar maken als aanranding

Parlementariërs in Finland willen een wetswijziging waardoor het ongewenst toesturen van sexting berichten, die veelal bestaan uit het toesturen van plaatjes met mannelijke geslachtsdelen, oftewel dick pics, net zo strafbaar wordt als aanranding. In de praktijk zou het betekenen dat het ongewenst appen of dm’en van een dick pic tot een celstraf van zes maanden kan leiden.

Volgens de sociaaldemocraat Matias Mäkynen spreekt het vanzelf om de wet aan te passen. “Seksueel lastigvallen is seksueel lastigvallen, of je nu iemand ongepast aanraakt, ongepaste taal uit slaat of ongepaste foto’s stuurt. Het gaat niet om de methode, het gaat er om dat je op zo’n manier handelt dat je andere mensen leed bezorgt.” Nu zijn slachtoffers, meestal vrouwen, afhankelijk van de bereidwilligheid van tech-bedrijven als Facebook en Twitter om actie te ondernemen. Die ontbreekt veelal.

Het parlementslid wijst er tegenover de nieuwssite Deutsche Welle op dat internet en sociale media de wijze waarop mensen lastig gevallen worden, veranderd heeft. De westwijzing is een gevolg van de MeToo-discussie, zegt hij. Het kan vanwege de voorbereidingen nog enige maanden duren voordat het voorstel op de agenda staat. Vooralsnog heeft niemand afwijzend op de wijziging gereageerd. Hij hoopt dat andere Europese landen het Finse voorbeeld zullen volgen.

