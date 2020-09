Finse luchthaven zet honden in om besmette reizigers op te sporen

Het vliegveld van Helsinki zet vier speurhonden in om met corona besmette reizigers te vinden. Wie aankomt op de luchthaven moet met een doekje zijn nek deppen. De honden kunnen vervolgens ruiken of iemand het nieuwe coronavirus onder de leden heeft.

Als de honden aanslaan, moeten de reizigers een PCR-test doen. Volgens de onderzoekers die bij de test zijn betrokken, zijn de honden zeer nauwkeurig. Ze hebben veel minder moleculen nodig om de corona te herkennen dan laboratoria. Dagen voordat een patiënt symptomen ontwikkelt, kunnen de dieren het coronavirus herkennen.

Het is niet voor het eerst dat honden worden ingezet om ziektes op te sporen. Zo kunnen honden ook diabetes en bepaalde vormen van kanker ruiken. Hoewel wetenschappers nog niet helemaal zeker zijn hoe honden corona opsporen, bestaat het sterke vermoeden dat het zweet van coronapatiënten anders ruikt en honden daarop reageren.

Honden kunnen het coronavirus in tien seconden detecteren. Daarmee zijn ze niet alleen een stuk sneller dan een reguliere coronatest, maar ook goedkoper. De komende vier maanden verwacht de luchthaven 300.000 euro kwijt te zijn aan de inzet van de honden.

De onderzoekers hopen na de test in Helsinki honden op veel meer plaatsen, zoals verzorgingstehuizen en stadions, in te gaan zetten. De kans dat de honden zelf besmet raken met sars-cov-2 is een stuk kleiner dan bij andere dieren, zoals nertsen of katten.