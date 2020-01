Finse premier Sanna Marin wil vierdaagse werkweek, 6-urige werkdag

De nieuwe Finse premier, Sanna Marin, wil een proef doen met een kortere werkweek en kortere werkdagen. Dat heeft ze bekendgemaakt tijdens de 120ste verjaardag van haar sociaaldemocratische partij. “Ik geloof dat mensen het verdienen om meer tijd te hebben voor hun geliefden, hun hobby’s en andere aspecten van het leven, zoals cultuur”, motiveerde Marin haar voorstel. De 34-jarige premier denkt aan een werkweek van vier dagen en een werkdag van zes uur.

In buurland Zweden bestaat de mogelijkheid om zes uur te werken al langer. Zweedse werknemers die van die mogelijkheid gebruikmaken, melden dat ze gelukkiger én productiever zijn, schrijft YourStory. Bij een test bij Microsoft Japan bleek vorig jaar dat een vierdaagse werkweek leidde tot een aanmerkelijke stijging van de productiviteit: vergaderingen verliepen een stuk efficiënter.

Werkweek van 15 uur

De belangrijkste econoom van de twintigste eeuw, John Maynard Keynes, sprak in 1930 de verwachting uit dat arbeiders in westerse landen binnen een eeuw nog maar 15 uur per week zouden hoeven te werken. Technologische vooruitgang en de inzet van machines zouden de arbeidsproductiviteit zo zeer verhogen dat het weekend al op dinsdagavond kon beginnen.

Hoewel Keynes gelijk kreeg met zijn voorspelling over de stijging van de arbeidsproductiviteit, is het aantal vrije dagen veel minder hard gestegen dan hij dacht.