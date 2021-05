Fiscus stuurt ‘woestmakende’ excuusbrief aan gedupeerden fraudesysteem

De Belastingdienst is begonnen met het versturen van excuusbrieven aan mensen die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) opgenomen waren. Dat systeem lag aan de basis van onder andere het toeslagenschandaal. Mensen die tot hun grote verrassing de brief ontvingen, zijn woedend. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS met hen voerde.

De Belastingdienst zegt in de brief (.pdf) onder meer uit te zoeken of de registratie nadelige gevolgen voor de betrokkenen heeft gehad. Een van de personen die onterecht op de fraudelijst stond, laat aan de NOS weten dat tussen 2012 en 2020 de IND meermaals een aanvraag voor een verblijfsvergunning afwees en dat hij ‘heel vervelend behandeld’ is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. ‘Dan ga je toch nadenken of de IND ook van deze lijst afwist,’ zegt hij.

Andere personen die de NOS sprak laten weten onaangenaam verrast te zijn door de brief. Zij hadden er geen enkele weet van dat zij in het systeem voorkwamen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die helemaal geen gebruik maken van de toeslagen. Wat ze wel hebben, is een migratieachtergrond. ‘Gelukkig ben ik nooit afhankelijk geweest van de overheid, maar anders was ik blijkbaar de klos,’ zegt een vrouw die ook laat weten ‘laaiend’ te zijn.

Vorig jaar erkende de Belastingdienst zich schuldig te maken aan etnisch profileren. Het hebben van een dubbele nationaliteit was een criterium om mensen extra te controleren. Ook in de toeslagenaffaire werden in eerste instantie voornamelijk mensen met een migratieachtergrond gedupeerd. De fiscus ontkent vooralsnog dat etnisch profileren ten grondslag lag aan de FSV, maar uit onderzoek van accountantskantoor KPMG bleek wel al dat de nationaliteit van mensen wel degelijk in het systeem werd geregistreerd.

In totaal worden de komende tijd ruim 240.000 excuusbrieven verstuurd, aan iedereen die in de FSV vermeld stond. Dat is het gevolg van een motie van SP-leider Marijnissen die eiste dat de Belastingdienst dit deed zodat iedereen die dat wil het dossier kan opvragen. Om ervoor te zorgen dat dit niet massaal gebeurt, worden de brieven gefaseerd verzonden. Tot nu toe ontvingen zo’n 60.000 mensen de brief.

