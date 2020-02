‘Flat earther’ komt om het leven bij raketvlucht

De 64-jarige Mike Hughes, die geloofde dat de aarde plat was, is zaterdag om het leven gekomen nadat hij zichzelf met een zelfgemaakte raket had gelanceerd. Hughes, die luisterde naar de bijnaam ‘Mad Mike’, wilde al jarenlang vanuit de ruimte foto’s nemen die onomstotelijk moesten aantonen dat de aarde in werkelijkheid een schijf is.

Bij een eerdere raketvlucht, in 2014 boven Arizona, was de ‘flat earther’ al eens gewond geraakt. Dat weerhield Hughes, die zichzelf “de grootste daredevil ter wereld” noemde, er niet van om daarna nog enkele pogingen te doen. De raketvlucht van zaterdag werd hem fataal: zijn parachute schoot kort na de lancering los en Hughes viel te pletter.

Overigens is niet iedereen ervan overtuigd dat Hughes echt een ‘flat earther’ was. Hoewel ‘Mad Mike’ onder meer verklaarde dat alle astronauten acteurs waren, zei hij dat volgens zijn pr-man Darren Shuster alleen maar om zo geld op te halen bij mensen die daadwerkelijk geloven dat de aarde plat is.

Dat geld stelde Hughes in staat om zijn eigen raketten te bouwen. Daarmee trok de stuntman de nodige media-aandacht. De tv-zender Science Channel maakte zaterdag nog opnames van Hughes’ noodlottige, laatste vlucht voor het programma ‘Homemade Astronauts’.